10 yaşındaki Ekin'in feci ölümü: Hamağın ipi boynuna dolandı

Kocaeli'de hamak ipi boynuna dolanan küçük kız yaşamını yitirdi.

Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde, Derince Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan'ın 10 yaşındaki kızı Ekin Karaaslan, dün akşam saatlerinde evin üst katındaki hamakta sallanmaya başladı.

Ekin, hamak ipi boynuna dolanmış ve baygın halde bulundu. 10 yaşındaki Ekin Karaaslan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamakta sallanırken nefessiz kalması nedeniyle kalbinin durduğu öğrenilen Karaaslan, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

