10 yaşındaki Enes okul yolunda hayatını kaybetti

Muğla Marmaris'te yolun karşına geçmeyen çalışan 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

10 yaşındaki Enes okul yolunda hayatını kaybetti

'da Datça'dan yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e (10) çarptı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Marmaris ilçesi Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Kaza yerine giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

10 yaşındaki Enes okul yolunda hayatını kaybetti - 1

Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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