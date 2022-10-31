10 yaşındaki Enes okul yolunda hayatını kaybetti

Muğla'da Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e (10) çarptı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Marmaris ilçesi Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Kaza yerine giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.