10 yaşındaki Hasan'ın feci ölümü: Camide elektrik akımına kapıldı
Diyarbakır'da girdiği inşaat halindeki camide elektrik akımına kapılıp düşen 10 yaşındaki Hasan Gülçer, hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde inşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer, burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hasan Gülçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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