10 yaşındaki Kadir Efe'nin feci ölümü

Ordu'nun Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde dün evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Kadir Efe Kayhan’ın (10) üzerine telefon direği devrildi.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kadir Efe Kayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sonrasında ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan çocuk, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.