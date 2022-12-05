10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan 24 yaşındaki şüpheli, mahalleli tarafından linç edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki tek katlı metruk yapıda meydana geldi. S.Ç., iddiaya göre yolda gördüğü Suriyeli F.A. adlı kız çocuğunu, ceviz vererek kandırdı.

Bir süre F.A.'yı yanında yürüten S.Ç., bulduğu metruk haldeki tek katlı evin içerisine girdi. F.A.'ya cinsel istismar girişiminde bulunan S.Ç.'yi fark eden mahalleli toplanıp eve girdi. F.A.'yı kurtaran mahalleli daha sonra S.Ç.'yi dışarıya çıkarıp linç etti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallenin elinden kurtarılan S.Ç., polis ekiplerince zırhlı araca bindirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

F.A. da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi. S.Ç.'nin saldırıya uğradığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.



Şüpheli 10 yaşındaki kızı, ceviz vererek kandırdı

Mahallelilerden Habib Altınsak, dün akşam saatlerinde esnaf arkadaşının iş yerinde oturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"3-4 kişi bir kişiyi dövüyordu. Ben de ayırmak için geldim. Kız çocuğu da burada yerde oturuyordu. Niye dövdüklerini sordum. Adamın çocuğun üzerini soyduğunu ve bu nedenle onu dövdüklerini söylediler. Kız çocuğunu alıp bakkala götürdük, su verdik. Polisler geldi biz de teslim ettik."



Mehmet Selim Dikenyol ise dün akşam sesler üzerine olay yerine geldiğini ifade ederek, "Bu yıkık evin içerisinde çıplak haldeki kızı, 25-30 yaş arasında bir kişi taciz etmiş. Linç girişimine uğramış. Bu yapı çok tehlikeli. Yıkılması için yetkilileri bekliyoruz" diye konuştu.