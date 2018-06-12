İstanbul Fatih'teki evinde, 10 yaşındaki oğlunu 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet ile 35 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.



İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu ile müşteki Neriman Türkoğlu'nun avukatları Esin Yeşilırmak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nuray Yiğit katıldı.



Duruşmada bir talepleri olup olmadığı sorulan müdahil vekili, sanığın indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep ederken, müdahil Neriman Türkoğlu'nun avukatı, sanığın yanlış beyanda bulunarak cezai ehliyetinin olmadığını söylediğinden takdiri indirim uygulanmamasını istedi.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Seçkin Yılmaz, sanık Türkoğlu'nun "kasten yaralama, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Son sözü sorulan sanık Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanık Türkoğlu'nu 10 yaşında öz oğluna yönelik "canavarca his suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa tayin edilecek cezada indirim yapılması halinde bu durumun üzerinde uslandırıcı, sosyal etki yapmayacağı sabıka kayıtlarından anlaşılmakta olan sanığa indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, otopsi raporu, mağdur beyanı, tanık anlatımları ve atılı suçta kuvvetli suç şüphesini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Heyet ayrıca, sanık Türkoğlu'nu, 14 Eylül 2017'de işlediği "kasten yaralama" suçundan 9 ay, 15 Eylül 2017'de "gece vakti doğalgaz vanasını açarak zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, yine 15 Eylül 20197'de "Gece vakti kapıları kilitleyerek hürriyetinden alıkoyma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Neriman Türkoğlu'na karşı15 Eylül 2019'da "Gece vakti hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 35 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Heyet, bu cezalarda şartlar oluşmadığından haksız tahrik ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığından indirime gitmedi.



Mahkeme Başkanı Şamil İnan, kararı açıkladıktan sonra, "Ölen için Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke böyle böyle bir olay yaşanmasaydı" ifadesini kullandı.