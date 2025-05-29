10 yaşındaki öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle öğrencisi M.S.'yi (10) sınıfta arkadaşlarının gözü önünde tekme tokat dövdü.

Evine giden 5. sınıf öğrencisi M.S., olayı anlattığı ailesi tarafından hastaneye götürülerek darp raporu alındı.

Ailenin bilgilendirmesinin ardından okul yönetimi durumu tutanak altına alarak polise bildirdi. Okula gelen ekipler, öğretmeni gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"27 Mayıs 2025 tarihinde Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darbedilmesi olayı üzerine, okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."