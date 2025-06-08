10 yaşındaki Onurcan'dan acı haber

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu.

10 yaşındaki Onurcan'dan acı haber

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 24 Mayıs'ta ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'den acı haber geldi.

Onurcan'ın cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu.

Cenazenin sudan çıkarılması ve tam kimlik teşhisi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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