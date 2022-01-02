10 yaşındaki Ramazan, dört sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ramazan Aslan evinin yakınlarında gezdiği sırada dört sokak köpeğinin saldırısına uğradı.



Yere düşen Ramazan'ın yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti.



Köpekleri uzaklaştıran kişiler, olay yerine ambulans çağırdı.



Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“AKŞAM SAATLERİ KİMSE GEÇEMİYOR”

Mahalle sakinlerinden Serkan Nalbant, olayın ilk kez olmadığını belirterek şunları söyledi:



"Bir kadın, sürekli başıboş köpeklere çiğ et verdiği için oluyor. Mahallede çok köpek var. Bu ilk değil. Çocukları ve yetişkinleri ısırıyorlar. Akşam saatlerinde mahalleden kimse geçemiyor. Saldırdıkları çocuğun kasık kısmında büyük açıklar var. Mahalleli olarak köpeklerin toplanmasını istiyoruz. 7-8 tane köpek çocuğu bildiğin parçalıyordu."

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