10 yıl boyunca sistematik cinsel istismara 22,5 yıl hapis

İzmit'te anne F.A., kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini fark edip sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını öğrendi.



Anne, kızını psikoloğa götürdü. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu. Doktor kontrolüne alınan E.A., sinir krizi sırasında annesine, amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.



22,5 YIL HAPİS CEZASI



Anne F.A.'nın şikayetçi olması üzerine amca F.A., 2019 yılının temmuz ayında tutuklandı.



Evli ve 1 çocuk babası F.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, F.A.'nın mağdur E.A.’ya karşı "12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar" suçunu işlediğine karar vererek 22,5 yıl hapse çarptırdı.



Bu süreçte anne ve kızı başka bir ülkeye taşındı.



YARGITAY KARARI BOZDU



Sanık F.A., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.



Dosya önce istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin kararını onaması üzerine sanık F.A. karara karşı temyiz yoluna başvurdu.



Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay, mağdur çocuğun duruşmada alınan ifadesinin CD çözümünde anlaşılamayan sesler nedeniyle çocuğun ifadesinin yeniden alınmasını, bunun mümkün olmaması halinde CD’nin uzman bilirkişilerce incelenmesine hükmederek kararı bozdu.



"SUÇLAMALARI REDDETTİ"



Dosyanın geri gönderilmesi sonrasında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama yeniden başladı.



Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık hakkında kararını açıkladı.



Tutuksuz sanık F.A. ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada F.A., "Mağdurun anlatımları çelişkilidir. Olayın başından beri bu olayın mağdur ve annesi tarafından yapılan bir kurgu olduğunu savunmaktayım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme, F.A.'nın "12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek yeniden 22,5 yıl hapis cezasına hükmetti. Yaklaşık 4 yıl 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen F.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararının devam etmesine karar verildi.

