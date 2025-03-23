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10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Malatya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

’nın Battalgazi ilçesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen kapsamında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs ekiplerince yakalandı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü.

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