10 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da 9 yıl 27 ay hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Elinden bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.D., isimli şüpheli hırsızlık suçundan 9 yıl 27 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Ardından M.D'nin peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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