10 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Elinden bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.D., isimli şüpheli hırsızlık suçundan 9 yıl 27 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ardından M.D'nin peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.