10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Haberler
- Firari Hükümlü
- Kahramanmaraş