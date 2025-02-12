10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, halıların arkasında yakalandı
Kayseri'de "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç., saklandığı halıların arkasında yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin (37) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı.
Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Kayseri