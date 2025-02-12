10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, halıların arkasında yakalandı

Kayseri'de "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç., saklandığı halıların arkasında yakalandı.

10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, halıların arkasında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin (37) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı.

Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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