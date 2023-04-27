10 yılda 50 kişinin hayatını kaybettiği "ölüm kavşağı"nda yine kaza

Kazada ağır yaralanan TIR şoförü Adil Mirzayev, 112 ambulans ile Erzurum’a götürüldü. Kaza sonrası, TIR üzerinde yüklü plastik hammaddesi çevreye saçıldı.



Tortum'da 10 yılda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybettiği için "ölüm kavşağı" diye nitelenen Aksu Kapı Kavşağı'na yaptırılan viyadüğün de trafik kazalarını önlemede yeterli olmadığını anlatan yöre halkı, duruma çözüm bulunmasını istedi.