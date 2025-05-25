10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin olayında cinayet şüphesi

Isparta Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce ortadan kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

Ailenin bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A. hakkında işlem başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler, salı günü İstanbul'daki televizyon kanalının canlı yayını sırasında gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi.

KAYIP ÇETİN'İN ARKADAŞI TUTUKLANDI

Emniyette dört gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı Bayram A., "kasten adam öldürme" iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

