10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin olayında cinayet şüphesi
10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan arkadaşı tutuklanırken, eski eşi ve diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Isparta Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce ortadan kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.
Ailenin bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A. hakkında işlem başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Şüpheliler, salı günü İstanbul'daki televizyon kanalının canlı yayını sırasında gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi.
KAYIP ÇETİN'İN ARKADAŞI TUTUKLANDI
Emniyette dört gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı Bayram A., "kasten adam öldürme" iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheliler Derya K. ve Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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