10 yıldır kayıp olarak aranıyordu: Hüseyin Bağatur'un cesedi bir evin temelinde çıktı

Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına ilişkin Valilikten açıklama yapıldı.



"Zaman suçu saklayamaz, hiçbir iz kaybolmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2014 yılında kaybolan ve 2015'ten itibaren resmi müracaat yoluyla kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'un bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı anımsatıldı.



Açıklamada Bağatur'un eşi H.G. ile A.R.T.'nin cinayet şüphesiyle bağlantılı olabileceğininin değerlendirildiği ancak 2021'de şüphelilere ait ikamette yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir delil elde edilemediği belirtildi.

KAYBOLDUĞU GÜN İNŞAAT BAŞLADI



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Ekiplerimizin azimle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kayıp şahsın en son A.R.T. isimli şahıs ile irtibat kurduğu ve şüphelilerin Doğanşehir ilçesindeki bir bahçeye birlikte gittikleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda şüpheli A.R.T. adlı şahsın, Hüseyin Bağatur'un kaybolduğu gün bahçede bir inşaat başlattığı ancak zaman içinde inşaatta herhangi bir ilerleme kaydedilmediğinin tespit edilmesiyle inşaatın temelinde kazı yapılmasına karar verilmiştir.

EŞİ DE TUTUKLANDI



17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kazı ve arama çalışmaları sonucunda, inşaat temeline gömülü halde ayakkabı, giysi ve kemik parçaları bulunmuş, yapılan DNA incelemelerinde elde edilen kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgileri nedeniyle adli makamlara sevk edilen H.G. ve A.R.T. ile B.T. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır."