100 bin imza maratonunda son durum

25 bin imzayı geçen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamazsa cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 aday katılacak.

Parti gruplarının kararıyla aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları da geçen hafta YSK tarafından onaylanmıştı.

100 BİN İMZA ŞARTI



Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.