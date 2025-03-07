100 bin liraya sahte idrar raporu! 28 kişi gözaltına alındı

Başkaları adına idrar örneği verildi, denetimli serbestlik kapsamında tutuksuz yargılanan bazı zanlılar ve silah ruhsatı için başvuruda bulunanlar adına temiz raporu çıkması sağlandı. Dolandırıcılar, testlerde ortaya çıkabilecek uyuşturucu madde kullanımını gizlemeye çalıştı.



Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Anadolu Cumhuriyet Başavcılığına yaptığı ihbar üzerine başlatıldı.

23 ZANLI YAKALANDI



Savcılık talimatıyla Mali Şube ekipleri harekete geçti. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde belirli alanlara kamera yerleştirildi. Görüntülerden hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiği anlaşıldı.



4'ü özel güvenlik görevlisi olmak üzere 23 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin veri giriş uzmanı olduğu ve daha önce usulsüz rapor nedeniyle görevlerinden ihraç edildiği belirlendi.

100 BİN LİRAYA TEMİZ RAPORU SATMIŞLAR



Her bir rapor için 50-100 bin lira alındığı öğrenildi. Aramalarda suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın da ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.