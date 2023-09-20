100 bin litre kaçak akaryakıta 7 gözaltı

Samsun'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yaklaşık 100 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Gözaltına alınan 7 zanlı, emniyete götürüldü.