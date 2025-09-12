100 bin TL'lik hırsızlık: Terlikten kimlikleri belirlendi
Bursa'da bir iş yerinden yaklaşık 100 bin liralık gıda ve mutfak eşyası çalan şüphelilerin siyah-beyaz terlik üzerinden kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iş yeri sahibi C.K, sabah iş yerine geldiğinde depo çevresindeki tahtaların söküldüğünü, tel örgülerin kesildiğini ve depodaki gıda ile mutfak eşyalarının çalındığını fark ederek polise başvurdu.
Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları kamera incelemelerinde mavi renkli 3 tekerlekli kasalı araçla olay yerine gelen 3 kişiyi tespit etti.
TERLİKTEN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Araç kasasında yapılan incelemede, hırsızlık sırasında şüphelilerden birinin ayağında görülen siyah-beyaz çizgili terliğin bulunması üzerine zanlıların kimliği ortaya çıktı.
KİMLİKLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR
Şüpheliler, yakalanmamak için kendisini streç filme sarar gibi sarıp kimliğini gizlemeye çalışsa da, polisin dikkatinden kaçamadı.
3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
- Etiketler :
- Hırsızlık
- Bursa
- Kimlik Kartı