100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde toprak kayması yaşandı. Bölgedeki arazi yolu araç trafiğine kapatıldı. Heyelandan 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü

'ın Akıncılar ilçesinde, nedeniyle yaklaşık 100 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü.

İlçede dün gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından arazi sulama suyu kanallarının taşmasıyla birlikte Bağlar mevkisinde toprak kayması yaşandı.

100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü - 1

Bölgedeki arazi yolu, araç trafiğine kapatılırken, 100 dönüm tarım arazisi ve ağaçlar zarar gördü.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Devlet Su İşleri ve Akıncılar Sulama Birliği ekipleriyle bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ekipler, heyelan nedeniyle kapanan arazi yollarını ulaşıma açmak ve bölgedeki hasarın tespiti için çalışma başlattı.

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