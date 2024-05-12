100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü

Bölgedeki arazi yolu, araç trafiğine kapatılırken, 100 dönüm tarım arazisi ve ağaçlar zarar gördü.



Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Devlet Su İşleri ve Akıncılar Sulama Birliği ekipleriyle heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.



Ekipler, heyelan nedeniyle kapanan arazi yollarını ulaşıma açmak ve bölgedeki hasarın tespiti için çalışma başlattı.