100 günde 50 bin operasyon. Kaçakçılıkla mücadelede 16 bin kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı 'na bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 49 bin 662 operasyon düzenlendi.

TERÖRDEN, UYUŞTURUCUYA, KAÇAKÇILIKTAN, SİBER SUÇLARA

Bu operasyonlarda uyuşturucu ile mücadele öne çıktı. Bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadelede 14 bin 452, terör örgütlerine yönelik 13 bin 709, kaçakçılıkla mücadelede 12 bin 658, mali suçlara yönelik 4 bin 223, göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 92, siber suçlara yönelik bin 946, organize suç örgütlerine yönelik 582 operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 24 bin 489 kişi yakalandı. Bunlardan 11 bin 891'i tutuklandı. 13,6 ton uyuşturucu madde ile 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 16 bin 182 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 852 bin 63 litre akaryakıt, 245 bin 687 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Siber devriyelerde 78 bin 263 hesapla ilgili suç unsuru tespit edilerek işlem yapıldı. 181 organize suç örgütü çökertildi.