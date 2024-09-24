100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı davasında karar çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'de Hisami Apartmanı yıkılarak 100 kişiye mezar oldu. Mahkeme, 2 müteahhit ve 2 arsa sahibine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı davasında karar çıktı

6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin sorumluların yargılandığı davalar sürüyor.

100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'nın yargılamasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Duruşmada, müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini belirterek, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Korkut, daha önceki savunmalarını tekrarladığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Meşe de binayı eksiksiz şekilde yaptığını, daha sonra yapılan müdahale sonucu binanın zarar gördüğünü iddia ederek, "Depremde de enkaz altında kaldım. Tek başıma cezaevinde hayatımı idame ettiremiyorum. Sağ elimi kullanamıyorum. Tedavimin dışarıda yapılması gerekiyor. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

MÜDAHALEDE BULUNMAMIŞ

Sanık Nurettin Özcan ise arsa sahibi olduğunu, inşaatın herhangi bir kısmına müdahale etmediğini öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Ahmet Özcan da binaya yük olacak bir şey yapmadığını savunarak, tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık Meşe'nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini kararlaştırdı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Lübnan'a yoğun bombardıman: 274 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Tokat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

22 yaşındaki genç motosiklet kazası kurbanı

22 yaşındaki genç motosiklet kazası kurbanı

Edirne'de anız yangını: Alevler ormanlık alana sıçradı

Edirne'de anız yangını: Alevler ormanlık alana sıçradı

Tekirdağ'da bir otomobilde 44 sikke ele geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde 44 sikke ele geçirildi

30 ilde büyük FOREX dolandırıcılığı: 18 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktı

30 ilde büyük FOREX dolandırıcılığı: 18 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktı

Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi kül oldu

Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi kül oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...