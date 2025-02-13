100 lira kampanyasında izdiham! Ürünlerin yarısı kırıldı

Zonguldak'ta bir mağazanın açılışında vatandaşlar 100 liraya satılan ürünlerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İzdiham nedeniyle mağazadaki birçok cam ürün kırıldı.

100 lira kampanyasında izdiham! Ürünlerin yarısı kırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir firma her bir ürünün 100 liradan satıldığı mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış saati itibarıyla vatandaşlar mağaza önünde kalabalık oluşturdu.

Mağazanın önünde ve içinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, zaman zaman izdihama yol açtı.

Mağaza sahipleri ise çareyi işyerinin kapılarını kapatarak giriş çıkışları kontrol altında tutmaya çalıştı.

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Büyük bir bölümü bardak, sürahi, saklama kabı gibi camdan imal edilen ürünlerden oluşan mağazada birçok cam ürünü ise yoğun kalabalık nedeniyle kırıldı.

Vatandaşlar ise bir ürün daha fazla satın alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Zaman zaman arbede yaşansa da işyeri sahipleri kampanyanın iki ay daha devam edeceğini açıkladı.

Ancak bu açıklama bile vatandaşların çılgınlığının önüne geçemedi.

100 lira kampanyasında izdiham! Ürünlerin yarısı kırıldı - 1

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