100 milyarlık miras aileyi ikiye böldü! Bilirkişiye hapis cezası verildi

Haber: Onur Aksoy 1980'lerde Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan iş insani Salih Tatlıcı, 2009 yılında hayatını kaybetti. Bıraktığı 100 milyar liralık miras aile üyelerini birbirine düşürdü. Tatlıcı vefatından önce mirasın büyük bölümünü ikinci eşi ile oğluna bırakınca ilk eşi ve 3 çocuğu, dava açmıştı



Uzun yıllardır süren davada mahkeme son olarak miras kalan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti için bilirkişi raporu istemişti. Tatlıcı ailesine ait Mecidiyeköy'de yıllardır atıl duran kuleler dahil tüm taşımazlar ile ilgili bilirkişi raporu çıkartıldı.



İkinci eş Nurter Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı, bilirkişi raporundaki bedellerin gerçek olmadığını, raporun yanlı olduğunu iddia ederek bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Davacı taraf İstanbul'un göbeğindeki kuleler dahil tüm taşınmazların değerinin bilirkişi tarafından ortalama 4 kat fazla gösterildiğini iddia etti. dahası bilirkişinin raporu hazırlarken karşı taraf ile görüştüğünü öne sürdü.



Mahkeme bilirkişiyi suçlu buldu. Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma ve yargı görevini etkileme suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mehmet Tatlıcı ise, yargı görevini etkileme suçundan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

