100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Dicle Nehri'nin debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda drone ile yapılan çalışma sonucunda kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen muhtemel araziler tespit edildi.

Nehir üzerindeki adacıklarda tespit edilen iki farklı alanda ekili vaziyette bulunan bin 220 kök kenevir ele geçirildi.

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Burada ele geçirilen ve piyasa değeri 100 milyon TL'den fazla olan yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimine elverişli kök kenevir bitkisi yok edildi.