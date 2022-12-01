100 milyon TL'ye yapıldı, 100 bin liraya kiracı bulunamıyor

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Orhan Bıçakçıoğlu tarafından projelendirilen Karadeniz’in en uzun mesafeli teleferiği yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılmıştı.

3 bin 600 metre uzunluğu ile bölgenin en uzun teleferiği olma özelliği taşıyan teleferik toplamda 100 milyon TL’ye mal oldu.

530 rakımlı Beşikdağı’na 10 dakikada ulaşılabilen iki kabinli teleferik, açıldığı ilk yılda 60 bin kişiyi taşıdı. Yaklaşık 4 yıldan beri ise çalışmayan teleferik, atıl durumda adeta çürümeye terk edildi. Yeni belediye ve yatırımcı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tesis bir türlü faaliyete geçemezken üçüncü kez yapılacak olan ihaleyle tekrar hizmete girmesi planlanıyor.

3. KEZ İHALEYE ÇIKACAK



Tesisin bu yılın Aralık ayı içerisinde ihaleye çıkartılarak faal duruma getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, “Beşikdüzü ilçemize daha önceki dönemde yapılmış olan teleferik tesisi pandemi süreciyle beraber çalışmaz durumdaydı. 2020 yılı 1 Ekim'de sözleşmeyi fesih etmiştik ondan sonraki süreçte tesisin çalışmasını istedik. Hem bölge turizmine, hem ülke turizmine hem de ilçe turizmine kazandırmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren tesisi Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından devri alınarak işletilmesini arzu ettik ancak gerçekleşmedi. Fesih olayından sonra geçen yıl tesisi ihaleye çıkardık. Şartları biraz daha iyileştirerek 29 Kasım 2022 tarihinde yeniden ihaleye çıkarmıştık yine de talipli çıkmadı. 1 Aralık 2022 tarihli meclis toplantımızda şartları biraz daha iyileştirerek yeniden ihaleye çıkmayı ümit ediyoruz. Bu yılın Aralık ayı içerisinde yeni bir ihaleye çıkartılarak inşallah tesisi faal hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

İhalenin yıllık 100 bin TL kiralama bedeli yönündeki rakama da açıklık getiren Uzun, "Yıllık 100 bin TL olan rakam sadece normal kira bedelidir, asıl diğer kira bedelleri ardından bir de biletten elde edilecek olan gelirler önemli. Yıllık kira bedeli önemli değil ama diğer maddeler önemli onlar üzerinden indirim yapmayı planlıyoruz onun üzerinden hareket edeceğiz. Biz bu seferkinden ümitliyiz. Trabzonumuz bu sene çok Arap turisti ağırladı inşallah gelecek sene daha da artmasını bekliyoruz. Beşikdüzü olarak bizde bundan istifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.