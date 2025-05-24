100 milyonluk "evde ek iş" vurgunu: Suç şebekesi deşifre edildi! Bakanlık logosuyla tehdit etmişler

İzmir'de ekipler bir mağdurun ihbarı üzerine yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Siber suçlar polisi, uzun süren çalışmalar sonucu örgütün ev hanımlarını nasıl tuzağa düşürdüğünü, hangi yöntemlerle kadınları ikna ettiğini ve hazırladıkları sahte belgelerle onları nasıl tehdit ettiğini tek tek belirledi.

AYDA 45 BİN LİRA GELİR VAADİ

Polisin tespitlerine göre, sosyal medya platformlarında "evde sabun paketleme işi", "çorap paketleme" gibi reklamlar paylaşan şüpheliler, kendileriyle iletişime geçen kadınlara, işe karşılık ayda 45 bin lira gelir elde etme teklifinde bulundu.