100 yaşında ilk kez doğum günü kutladı...  5 çocuğu, 14 torunu, 20 de torunlarının çocuğu katıldı

100 yaşındaki Nebi Önay'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



Halilağa Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan Önay'a AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu tarafından 100 yaşına girmesi dolayısıyla evinde doğum günü sürprizi düzenlendi.



Hayatında ilk kez doğum gününü kutlanan Önay, "Koca Çınar 100 Yaşında" yazılı pastayı kesti.



Sürpriz kutlama 5 çocuğu, 14 torunu, 20 de torunlarının çocuğu bulunan Önay için hem şaşırtıcı hem de duygusal bir ana dönüştü.

"ÇOK DUYGULANDIM"



Önay, sürpriz karşında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Hayatında hiç doğum günü kutlamadığını, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Önay, "Çok duygulandım. Günümü kutladılar. Zamanımızda böyle şeyler yoktu. Kimse böyle şeyleri bulamıyordu. Nereden bulacaktık? Kim getirecekti? Her türlü yokluğu, yoksulluğu gördük. Ben her zaman anneme, babama itaat ettim, dualarını aldım. Gençlerimize doğru, dürüst ve inançlı olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.



Hayatında birçok zorlukla karşılaştığını belirtip askerlik anılarını anlatan Önay, "İki dönemi mukayese etmek neredeyse imkansız. Allah devletimizi baki eylesin. Zamanımızda yokluk, kıtlık vardı." diye konuştu.

