100 yaşlıdan 16'sı depresyonda: Yalnızlık, ilgi eksikliği Alzheimer'a yol açabiliyor

Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu 65 yaş üstü oluşturuyor.

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu ve ekibinin bin kişi üzerinde yaptığı çalışmaya göre; Türkiye'de yaşlılar giderek mutsuzlaşıyor, her 100 yaşlıdan 16'sı depresyonla mücadele ediyor.

Kimi bakıma muhtaç, kimi yalnız yaşıyor, kimisi de yaş almanın verdiği yüklerle mücadele ediyor.

Yalnızlık, ilgi eksikliği ve hayatın getirdiği yükler ruh hallerini olumsuz etkiliyor.

Uzmanlara göre bu durum farkedilmezse Alzheimer'a yol açabiliyor.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİDİR"



NTV'ye konuşan Gerontoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, şunları söyledi:

"Biz orta yaş kuşağına diyoruz ki eğer depresyon geçiriyorsanız bunu ciddiye alın. Bu çok önemli bir halk sağlığı problemidir. Yaşlanma ve yaşlılıkla birlikte özellikle eş kaybından sonra insanlar küçülen bir akraba arkadaş çevresiyle yalnızlığa itildiklerini ve sosyal izolasyon yaşadıklarını biliyoruz. Onlara tavsiyemiz mutlaka toplumun ortaya koyduğu faaliyetlere katılması, sivil toplum kuruluşlarında görev almaları gönüllülük hareketlerine katılmalarını onlara tavsiye ediyoruz. Böylece zihinlerindeki sorunlardan bir parça olsun uzaklaşabilirler."

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl yaklaşık 10 milyon kişi Alzheimer oluyor. 2050'de hasta sayısının 139 milyonu bulması öngörülüyor.

