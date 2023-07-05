100 yıl hapisle aranan 18 yaşındaki hükümlü yakalandı

Kayseri’de “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan 18 yaşındaki M. Ç. Polis ekiplerince yakalandı. M. Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

100 yıl hapisle aranan 18 yaşındaki hükümlü yakalandı

’nin Melikgazi ilçesinde suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan 18 yaşındaki M.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç.’nin Gülük Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, M.Ç.’yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine gönderildi.

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