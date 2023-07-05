100 yıl hapisle aranan 18 yaşındaki hükümlü yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan 18 yaşındaki M.Ç. polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç.’nin Gülük Mahallesi’nde olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, M.Ç.’yi saklandığı adreste gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine gönderildi.
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