"100 yılın karı" dediler emekli öğretmeni 600 bin lira dolandırdılar!
Emekli öğretmen, sosyal medyada gördüğü "100 yılın karı" projesi ilanıyla dolandırıldığını öne sürdü. Borsa yatırımı için 600 bin lira gönderen emekli öğretmen, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da emekli bir öğretmen borsada yüksek kar vaadiyle 600 bin lira yatırdığı şirketin hesabının dondurulması üzerine dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesine göre, emekli öğretmen H.Z. sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında "borsada yüksek kar garantisi" yazısını gördü.
İlanın paylaşıldığı sayfayı takip etmeye başlayan H.Z., bir süre sonra uygulama üzerinden hesabın sahibine paylaşımla ilgili mesaj atarak, nasıl yatırım yapabileceğini sordu.
Uluslararası bir yatırım şirketinin danışmanıyla yazıştığını düşünen H.Z, mesajda verilen telefon numarasını aradı, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiyle konuştuktan sonra yönlendirdiği WhatsApp grubuna dahil oldu.
H.Z'yi borsa eğitimi alması için yönlendirenler, bir süre sonra gönderdikleri internet linki üzerinden sisteme kayıt yatırabileceğini ve "100 yılın karı" projesinden yararlanabileceğini belirtti.
İlk başta düşük miktarda para yatıran H.Z, bir süre sonra bir miktar karla parasını çekmek istedi ve uygulama üzerinden parası çekti.
H.Z, "100 yılın karı" projesinden nasıl yararlanacağını sorması üzerine kendisini şirketin yatırım danışmanı olarak tanıtan kişi, 600 bin lira yatırması gerektiğini bildirerek emekli öğretmene banka hesap numarasını gönderdi.
Bir süre sonra hesabındaki parasının 4 milyon 300 bin lira olduğunu gören H.Z, parası çekmek istedi ancak sistemin çalışmaması üzerine ve yatırım danışmanını aradı.
Telefondaki kişi H.Z'ye parasını çekebilmek için 100 bin lira sigorta ücreti yatırması gerektiğini söylemesini üzerine emekli öğretmen dolandırıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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