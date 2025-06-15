100 yıllık tarihi havuz yıkılarak yenileniyor

Uzun yıllar boyunca fakülteden mezun olan öğrencilerin, eğitim hayatlarının son haftasında davul zurna eşliğinde havuza atlayarak kutlama yaptıkları bu havuz, kurumun hafızasında ve mezunların hatıralarında özel bir yer edindi. Ancak 2018 yılında dönemin idarecileri tarafından güvenlik endişesiyle yıkılarak üzeri kapatılan havuz, BAÜN yönetiminin girişimiyle yeniden fakülteye kazandırılıyor.

Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Satıl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Kurumlar gelenekleriyle yaşar ve güçlenir. Gelenekler, sadece geçmişe ait hatıralar değil, aynı zamanda kurumsal aidiyetin ve ortak kimliğin taşıyıcılarıdır. Necatibey Eğitim Fakültesi, yüzyılı aşan tarihinin her döneminde hem bilimsel hem de kültürel açıdan pek çok birikim oluşturmuştur. Bu havuz da sadece bir su yapısı değil, binlerce mezunumuzun hatıralarına, heyecanlarına ve mezuniyet coşkularına tanıklık etmiş bir simgeydi. Fakültemizde bu kültürel mirası yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla tarihi havuzumuzu aslına uygun şekilde yeniden inşa etmek için ilk adımı atmış bulunuyoruz.''