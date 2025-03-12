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1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Balıkesir'de bir araçta yapılan aramada 1000 litre sahte zeytinyağı bulundu.

1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucu İzmir'den Balıkesir'in Havran ilçesine satılmak amacıyla sahte getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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