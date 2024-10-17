101 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bugüne kadar 101 bin 254 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.



Bakanlıktan derlenen bilgilere göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya çalışmalarına devam ediliyor.



Bakanlık, 1900 şantiyede 153 bin personelle, 4 bin 333 köyde ve şehir merkezlerindeki 174 ayrı alanda afet konutları inşa ediyor.



Buna göre bugüne kadar yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi.



Teslim edilen konutların illere göre dağılımı şöyle:



"Adana 2 bin 556, Osmaniye 4 bin 100, Hatay 18 bin 404, Kilis 1920, Gaziantep 15 bin 372, Şanlıurfa 3 bin 566, Diyarbakır 5 bin 783, Elazığ 3 bin 505, Adıyaman 14 bin 605, Malatya 10 bin 679, Kahramanmaraş 20 bin 764."



Bakanlıkça yıl sonuna kadar 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

İHALELER YAPILDI



Öte yandan bölgede şu ana kadar 321 bin 293'ü konut, 19 bin 10'u ticari ünite olmak üzere 340 bin 303 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı.



Deprem bölgesinde 2025'in sonuna kadar 417 bin 543'ü konut, 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölümün inşası hedefleniyor.