102 saat sonra enkazdan çıkarılan depremzede: Delirmek üzereydim

“AÇLIĞA, SUSUZLUĞA DAYANMAM İLAHİ BİR ŞEY”



Açlık ve susuzluğa dayanmasında ilahi bir güç olduğunu ifade eden Şahin, “Açlığa, susuzluğa Allah yardım etti. İlahi bir şey yoksa ben dışarıda normal bir hayat sürerken iki gün aç susuz kalsam dayanamam herhalde. Ekiplerin sesini duydum benle iletişime geçtiler. Düzce itfaiyesinden bir ağabey iletişime geçti. Enerjim yükseldi. Ondan sonra umutlu bekleyiş başladı. Çok kötü bir yerdeydim cehennem gibi bir yer. Profesyonel çalışıyorlar. Oradan çıkarmak için her şeyi yapıyorlar. Onların güveni sayesinde enerjim arttı” ifadelerini kullandı.



“SUSUZLUK YÜZÜNDEN BAZI HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORDUM”



Şahin, susuz kaldığı için bazı halüsinasyonlar gördüğüne değinerek, “Ama çıkmadan önceki düşüncem şuydu; yine çıkamayacağımı düşünüyordum. Ondan önce susuzluk yüzünden bazı halüsinasyonlar görüyordum. Çıktığımı görüyorum, sonra çıkmadığımı görüyorum. Gerçekten oradasın hala. Küçük bir delik açılınca çıkamayacağımı düşünüyordum. Korku vardı, 'bu da mı hayaldi acaba' diye” dedi.