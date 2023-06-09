103. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖGG sınav takvimi

Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavlarının tarihleri belli oldu. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda ilk sınav 30 Nisan Pazar günü yapılmıştı. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
TALİMAT PAYLAŞILDI
Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavına ait sınav talimat paylaşıldı. Yayımlanan talimata göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 27 Haziran'da paylaşılacak.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayının son günlerinde yapılan Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih ise 17-19 Temmuz olarak belirlendi.
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