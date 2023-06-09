103. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖGG sınav takvimi

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayının son günlerinde yapılan Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih ise 17-19 Temmuz olarak belirlendi.