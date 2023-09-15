ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? 104. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum

26 Ağustos'ta gerçekleştirilen 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavının (ÖGG) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? İşte 104. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? 104. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihe talimat açıklamasında yer verilmişti.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? 104. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum - 1

TALİMATTA TAKVİME YER VERİLDİ

Takvime göre, Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek. 104. ÖGG sınav sonuçlarının bugün gün içerisinde https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden paylaşılması bekleniyor.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? 104. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum - 2

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.

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