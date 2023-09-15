ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? 104. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum

TALİMATTA TAKVİME YER VERİLDİ

Takvime göre, Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek. 104. ÖGG sınav sonuçlarının bugün gün içerisinde https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden paylaşılması bekleniyor.