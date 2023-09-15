ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? 104. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihe talimat açıklamasında yer verilmişti.
TALİMATTA TAKVİME YER VERİLDİ
Takvime göre, Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek. 104. ÖGG sınav sonuçlarının bugün gün içerisinde https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden paylaşılması bekleniyor.
ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.
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