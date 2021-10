104 yerinden bıçaklandı kabusu bitmedi: Pencereye bile çıkamıyorum

İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Feyzi Duran tarafından 104 yerinden bıçaklanan Aysel Perkgün, tutuklu eşinin yakınlarından tehdit aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Çamlık Mahallesi'nde 29 Ağustos günü uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı.

8 DARBE ÖLÜMCÜL

Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

OĞLUNU GERİ ALDI

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.



"HER SABAH YÜZÜMDEKİ İZLERİ GÖRÜYORUM"



Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, bu kez de Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Perkgün, yaşadığı evin önüne gelen Duran'ın yakınlarından 'ölüm' tehdidi aldığını ileri sürdü. Sosyal medyadan da tehdit mesajları aldığını söyleyen Perkgün, şunları söyledi:



"Her sabah uyanıp aynaya baktığımda yüzümdeki izleri görüyorum. Bugüne kadar insanca yaşamadım. Karşı taraftan çok korkuyorum. Hem beni hem de ailemi ölümle tehdit ediyorlar. 'O cezaevinde sen de yaşama' düşüncesindeler. Çocuğumla beraber hak ettiğim hayatı yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Sokağa çıkamıyorum. Dış kapının önüne, pencereye dahi çıkamıyorum. Sürekli sokaktan geçiyorlar, ses çıkarıyorlar."



Aysel Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar ise, "Her gün sosyal medyadan müvekkilim ve ailesini tehdit edici, küçük düşürücü söylemlerde bulunuyorlar. Perkgün'ü korkutmak, sindirmek bu davadan vazgeçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz yapılan tehditler sonucu cani kocanın kardeşi ve yeğeni hakkında 'tehdit, suç ve suçluyu övme' hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.