105 bin 757 sahte ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te 105 bin 757 sahte ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

105 bin 757 sahte ilaç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üretimine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adreste yapılan aramada, 105 bin 757 sahte ilaç ve ilaç yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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