105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvime göre ÖGG sonuç tarihi)

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenilime Eğitimi Sınavı ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimi doğrultusunda ÖGG sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuç duyurusuna kilitlendi.
SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih olarak 24 Ekim 2023 belirlendi.
DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?
Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.
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