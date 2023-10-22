105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvime göre ÖGG sonuç tarihi)

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih olarak 24 Ekim 2023 belirlendi.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.

