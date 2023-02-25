105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi tutuklandı

Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende (84), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Rende, avukatların itirazı üzerine Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşlı olması ve birçok hastalığının bulunması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Rende'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Belirlenen adresteki evde yakalanarak gözaltına alınan Arif Sami Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Rende, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KREŞ İÇİN "KOLONLAR KESİLDİ" İDDİASI
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan yapılardan biri de Rende Sitesi'ydi.
4 bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti. 2016 yılında müteahhit tarafından da kolon kesildi iddiasıyla sitenin sahibi Arif Sami Rende hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılığın da takipsizlik kararı verdiği ortaya çıkmıştı.
HSK'DAN SAVCIYA İNCELEME
Depremin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı kolon kesildiğine yönelik suç duyurusuna takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlattı.