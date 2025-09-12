106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, 106 kilo 714 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı.

Çalışmada arazide 56 kilo 414 gram skunk ile 50 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

