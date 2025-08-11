106 milyon liralık işlem: Çeteye "Olta" operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde "Olta" adlı dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan 14 şüphelinin hesaplarında 106 milyon liralık şüpheli işlem tespit edildi.
Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, vatandaşların "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmada şüphelilerin, internet siteleri üzerinden cep telefonu satmak isteyenlerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları, ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise ürünün gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları ve bu yöntemle hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ettikleri belirlendi.
26 SAATLİK KAYIT DİDİK DİDİK İZLENDİ
Elde edilen deliller kapsamında 26 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, zanlıların ATM'lerden para çekme görüntülerini ve hesap hareketlerini inceledi.
Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon liralık şüpheli işlem tespit edildi.
OLTA OPERASYONU
Zanlıların yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde "Olta" adı verilen operasyon düzenlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 14 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
