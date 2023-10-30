106 yıllık markadan Cumhuriyete özel gazete

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın özel yazı kaleme aldığı gazete, İstanbul’un önemli meydanlarında vatandaşlarla buluşturuldu.



“Efendiler Yarın Cumhuriyet’in 100. Yılını İlan Ediyoruz” manşetiyle hazırlanan ve 100. Yıla özel basılan gazetenin içeriğinde Cumhuriyet’le birlikte Türkiye’nin eşsiz kazanımlarına yer verildi. Gazete yeni anayasa, Medeni Kanun’un kabul edilmesi, Latin alfabesine geçiş, dünyada ilk olan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve soyadı kanunu gibi çok değerli kazanımlara Cumhuriyet’le birlikte ulaşıldığının anlatıldığı haberler yer aldı.



Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel hazırlanan “Yüzyıllık Emanet” gazetesinin milli değerler ve kazanımların vurgulanması açısından büyük bir kıymete sahip olduğunu belirten Çift Geyik Karaca CEO’su Cihat Özbekli “İlk olarak faaliyetlerine kurtuluş döneminde ordudaki askerimize çorap örerek başlayan firmamız, sonrasındaki kalkınma sürecinde de çok önemli roller üstlenmişti. Bugün, Cumhuriyet’in bize sağladığı büyük değerler ve kazanımların önemine dikkat çekmek için hazırladığımız gazetemizi meydanlarda vatandaşlarımızla buluşturduk. Yine ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Prof. Dr. İlber Ortaylı da gazetemiz için çok kıymetli bir köşe yazısı yazdı. Bu çok özel eseri İstanbul’un önemli meydanlarında, nostaljiyi yaşatacak şekilde genç kardeşlerimizin “Yazıyor, Yazıyor. Yarın Cumhuriyet’in 100. Yılı İlan Edilecek” sloganıyla vatandaşlarla buluşturduk." dedi.

Uzun yıllardır Mustafa Kemal Atatürk’ün süveterini üreterek elde ettiği geliri sosyal sorumluluk kapsamında Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Çift Geyik Karaca, bu çalışmasına Cumhuriyet’in 100. Yılı olan 2023’te de devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir vefa olarak bu çalışmayı yürüttüklerini belirten Çift Geyik Karaca CEO’su Cihat Özbekli “Türkiye’nin en eski kurumlarından Çift Geyik Karaca olarak, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak için simge haline gelen süveterini üretmeye devam ediyoruz. Ortak mirasımız Cumhuriyet’in her bir temel taşını ayakta tutmak, güçlendirmek hepimizin borcu diye düşünüyoruz. Bu kapsamda süveterin satışından elde ettiğimiz geliri ülkemizin güzide vakıflarından Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyoruz” dedi.