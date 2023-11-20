109 Gazzeli hasta Türkiye'ye getirilecek

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazzeli için bir adet A400M uçağının Mısır'a gönderildiğini açıkladı.

109 Gazzeli hasta Türkiye'ye getirilecek
Gazze'den tahliyeler sürüyor: 87 Türk ve KKTC vatandaşı Mısır'a ulaştı

Gazze'den tahliyeler sürüyor: 87 Türk ve KKTC vatandaşı Mısır'a ulaştı

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine 'de tedavi görecek 109 Gazze vatandaşının tahliyesi için Mısır'a A400M uçağı görevlendirdiğini açıkladı.

MSB, uçağın Kayseri'den havalandığını belirtirken 10 kişilik sağlık personelinin de Mısır'a gittiğini belirtti.

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