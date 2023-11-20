109 Gazzeli hasta Türkiye'ye getirilecek

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazze vatandaşının tahliyesi için Mısır'a A400M uçağı görevlendirdiğini açıkladı.
MSB, uçağın Kayseri'den havalandığını belirtirken 10 kişilik sağlık personelinin de Mısır'a gittiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri’den havalanan ve Mısır’a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor.… pic.twitter.com/K6oSDaBWRY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2023
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