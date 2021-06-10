10 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 96 can kaybı, 6 bin 408 yeni vaka

Türkiye'nin 10 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

10.06.2021 - 19:29 | Son Güncelleme : 10.06.2021 - 19:53

10 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 96 can kaybı, 6 bin 408 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Covid-19 Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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