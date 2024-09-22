10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'd a13 katlı apartmanın 10'uncu katından düşen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, hayatını kaybetti.

10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

'nın Altındağ ilçesinde İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen, iddiaya göre, pencerenin dışındaki sinekliği kapatmak için 10'uncu kattaki daireden dışarı uzandı. Bu sırada dengesini kaybeden Aymergen, onlarca metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aymergen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Aymergen'in iki hafta önce okula başladığı belirtilirken, annesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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