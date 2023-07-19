11,5 milyon liralık vurguna 6 gözaltı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ev satma vaadiyle yaklaşık 20 kişiyi toplam 11,5 milyon lira dolandıran 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

11,5 milyon liralık vurguna 6 gözaltı

’de emlak alım satım işi yapan C.D., Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C., farklı zamanlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dairelerini kendilerine aitmiş gibi üzerinden ilan verdi.

Şüpheliler, anlaştıkları yaklaşık 20 kişiden, noterde imza attırarak yaklaşık 11,5 milyon lira aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.A., F.T. ve A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.D., Y.A. ve K.E. ise adliyeye sevk edildi.

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